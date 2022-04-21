Более 400 млн рублей направит РУСАЛ на строительство спортивной школы единоборств в Шелехове

В Шелехове состоялась встреча руководства Иркутского алюминиевого завода c общественностью города и района. Одной из основных тем встречи стала социальная программа РУСАЛа.

Уже в этом году более 400 миллионов рублей направят на строительство в Шелехове спортивной школы единоборств. В рамках социально-экономического соглашения с городом и районом на сумму 35 млн рублей Иркутским алюминиевым заводом будет приобретено оборудование, форма, мебель и инвентарь в образовательные и спортивные учреждения, об этом рассказал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

Фото: Евгений Козырев

Евгений Рапацевич, Генеральный директор ИркАЗа:

– Иркутский алюминиевый завод, Шелехов и Шелеховский район - одно целое. Мы не можем существовать отдельно от нашего города. Многие социальные задачи можно решать с помощью правильного взаимодействия с администрацией и самое главное – жителями. В такой непринужденной обстановке мы должны рассказывать про работу нашей Компании. Соответственно, получить обратную связь – улучшить взаимоотношение с городом.

Также обсудили вопросы по проекту перестройки Иркутского алюминиевого завода, который находится в ходе реализации. На месте старых корпусов появятся новые, оборудованные электролизерами РА-300. Это современное мощное оборудование позволит сократить выбросы вредного бензапирена до нуля, фторидов на 85%.

Фото: Евгений Козырев

Алексей Тенигин, Директор по экологии ИркАЗа:

– Благодаря внедрению на ИркАЗе самых современных и энергетически эффективных из существующих на сегодня технологий производства алюминия, экологическая обстановка улучшится. Будут новые корпуса, как на 5 серии, работающие на технологии обожженного анода.

Социальная поддержка и развитие городов присутствия – главные приоритеты компании, заложенные основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Не исключением в 2022 году станет и благоустройство главного парка в Шелехове. На его реконструкцию компанией РУСАЛ будет выделено 50 млн рублей.