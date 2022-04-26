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Новикомбанк предложил доработать меры господдержки ESG-проектов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предлагает доработать нормативную базу, регулирующую реализацию ESG-проектов в деятельности субъектов российской экономики, что позволит активизировать внедрение принципов устойчивого развития в повседневную работу промышленных предприятий. Об инициативе финансовой организации рассказала на Национальном промышленном форуме–2022 старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

«Сегодня, несмотря на новые экономические условия, актуальность ESG-трансформации для России сохраняется. На стратегическом уровне для нас ничего не изменилось. Внедрение ESG – это не ограничения для бизнеса, а новые возможности», - отметила Анна Лаврентьева.

Отказ или затягивание ESG-перехода при модернизации производства, особенно при реализации проектов импортозамещения, несет в себе риски. В перспективе экспортно-ориентированная продукция может оказаться неконкурентоспособной даже в случае переориентирования на восточные рынки: ESG-повестке в Азиатско-Тихоокеанском регионе (например, в Китае и Индии) уделяется самое серьезное внимание, а регулирование - не мягче европейского.

Новикомбанк рекомендует своим заемщикам следовать принципам устойчивого развития и готов консультировать предприятия по вопросам интеграции ESG-подходов при реализации инвестиционных проектов. Использование «зеленых» параметров расширяет возможности организации по привлечению финансирования.

По мнению Анны Лаврентьевой, для реализации потенциала по снижению стоимости финансирования и увеличения количества проектов устойчивого развития, в частности - по производству ресурсосберегающего оборудования, необходимо «донастроить» меры господдержки. В первую очередь имеется в виду постановление Правительства РФ №541, регламентирующее предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат в рамках реализации инвестиционных проектов.

Новикомбанк следует принципам устойчивого развития и в своей деятельности. В «зеленый» кредитный портфель Новикомбанка уже входят проекты по строительству очистных сооружений, автоматическому контролю качества воды, строительству мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье и в Татарстане, система мониторинга и управления экологическими рисками «Безопасный город» и т. д.

Банк содействует устойчивому развитию, принимая участие в национальных проектах «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасность» и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Демография».

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В процесс перехода на принципы ESG вовлечены практически все функциональные подразделения и руководящие органы Новикомбанка. Для развития этого направления создана Служба по обеспечению устойчивого развития. В стратегии, а также в ряде внутренних нормативных документов финансовой организации отражены принципы ответственного ведения бизнеса, учет экологических, социальных и управленческих факторов.

Отдельное приоритетное направление деятельности банка - формирование критериев для оценки кредитного портфеля, и иных качественных показателей.

«Работа по внедрению ESG – принципов не может и не должна быть декларативной, она становится частью повседневной деятельности, а ее актуальность подтверждается день ото дня», - заключила Анна Лаврентьева.

ESG – это совокупность характеристик управления компанией, при котором эта компания вовлекается в решение экологических, социальных и управленческих проблем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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