Почти 1,5 миллиона рублей потеряла экономист из Ангарска, поверив «брокеру из Германии»

Ангарчанка, имеющая экономическое образование, оформила два кредита и перевела деньги лжеброкерам. Через несколько месяцев они пропали, оставив женщину с долгами. Она обратилась в полицию, рассказав, что перевела мошенникам деньги, желая заработать на инвестициях.

– Как установило следствие, минувшей осенью в сети Интернет она нашла курсы о торговле на финансовых рынках. После вебинаров женщине позвонили и пообещали высокий заработок на бирже, который ей якобы поможет обеспечить опытный менеджер «Олег». С номера телефона, характерного для абонентов Германии, «брокер» неоднократно связывался с ангарчанкой посредством видеозвонков и присылал тематические ролики. После общения с ним, заявительница оформила два кредита на сумму 1 миллион 430 тысяч рублей и перевела эти средства на счета, указанные «брокером», – говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.

На протяжении следующих 3 месяцев женщина выводила «прибыль», однако в последующем «Олег» перестал выходить на связь, а сайт, на котором совершались все операции, оказался недоступен. За все время женщина вывела одну десятую часть вложенных средств.

В настоящее время по указанному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.