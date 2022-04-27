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ВТБ начал приём заявок на льготную ипотеку под 8,7%

С 27 апреля в офисах ВТБ начинается прием заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки по сниженным ставкам. Дополнительно к новой ставке в 9% банк предоставит заёмщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой по-прежнему составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.

Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

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«Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты – главный драйвер рынка, по ним мы проводим 90% ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройки – своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Радует, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. Банк первым на рынке начал принимать заявки клиентов после модернизации программы в конце марта. В настоящий момент ВТБ  выдал по ней более 1 тыс. кредитов, объем сделок превысил 4,5 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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