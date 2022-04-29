«Без трансформации – никуда»

Энергетика в Приангарье – больше, чем отрасль экономики. Это и составляющая культурного кода региона, и семейная история для многих его жителей. Ведущий специалист управления по развитию бизнес-систем филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании 26-летний Роман Якимов – энергетик в третьем поколении. Почему Роман предпочел Москве родную Сибирь? Как участвует в трансформации компании? И какие сложные логические задачи решает сегодня?

Роман Якимов, ведущий специалист управления по развитию бизнес-систем филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании.

Фото: Андрей Фёдоров

Энергетика – дело семейное

В начале 1970-х в Усолье Сибирском образовалась семья Тургиных: Наталья Ильинична – приехала после обучения в иркутском Политехе, Юрий Григорьевич – из усольского техникума, ныне филиала ИРНИТУ. Молодые специалисты устроились на ТЭЦ-11. Так началась семейная история в энергетике.

«Моя бабушка – человек разносторонний, мне кажется, она могла бы освоить абсолютно любую специальность, – с гордостью говорит Роман. – Начинала как машинист на станции, образование у нее техническое, но в 90-е, уже в Иркутске, перепрофилировалась на экономическую специальность. Легкость, с которой она осваивала новую профессию, удивляет. Бабушка перешла работать в отдел труда и заработной платы Иркутскэнерго, где и трудилась до пенсии. Дед же, напротив, – заядлый технарь до мозга костей, ему никогда не хотелось уходить с производства. Он перевелся на ангарскую ТЭЦ-9 и так и ездил на работу из Иркутска».

Во втором поколении история повторилась, только наоборот. Родители Романа познакомились в институте народного хозяйства – оба экономисты, они также решили связать свою жизнь с энергетикой. Лариса Юрьевна начинала работать в бухгалтерии Иркутскэнергосбыта, сейчас она ведущий экономист в Байкальской энергетической компании. Сергей Геннадьевич Якимов руководит Правобережным отделением Иркутскэнергосбыта.

«Если бабушка когда-то от техники перешла к экономике, то отцу, экономисту, пришлось освоить некоторые технические вопросы – трансформироваться, – улыбается Роман. – Я считаю, что если ты планируешь строить карьеру в энергетике, то на одном образовании далеко не уедешь – не будешь квалифицированным специалистом. Нужно развиваться, причем в разных направлениях, как это делали мои бабушка и отец».

Решать нестандартные задачи

Роман Якимов, ведущий специалист управления по развитию бизнес-систем филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании.

Фото: Андрей Фёдоров

Казалось бы, у внука и сына сотрудников Иркутской энергосистемы не должно было быть сомнений, куда пойти учиться после окончания школы. Однако Роман говорит, что в старших классах стоял на распутье: «Мне нравилась экономика, но я чувствовал тягу и к техническим специальностям. Когда у нас проходила профориентация, мне сказали, что мой типаж личности подходит и под экономику, и под юриспруденцию, и под технические специальности. То есть выбор проще не стал».

Однако было кое-что еще, к чему Роман тянулся с самого детства: решение сложных задач, в том числе логических. «Я до сих пор люблю решать задачи, глядя на которые кажется, что у них решения вовсе быть не может, – говорит наш герой. – Я точно знал, что в энергетике такие задачи есть, потому что в семье профессиональные вопросы постоянно обсуждались. И выбор стал понятен – Политех, энергофак и КУИЦ, корпоративный учебно-исследовательский центр Иркутскэнерго», нэне КУИЦ «ЕвроСибЭнерго»

Именно обучение в КУИЦ, считает Роман, дало ему основные знания и позволило получить работу в энергосистеме. Те однокурсники будущего энергетика, что не поступили в КУИЦ, во время производственной практики довольствовались в лучшем случае экскурсиями по станциям. Студентов корпоративного учебного центра летом ожидали самые настоящие рабочие задачи – с официальным трудоустройством, и, разумеется, материальным вознаграждением за него – зарплатой.

Роман Якимов, ведущий специалист управления по развитию бизнес-систем филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании.

Фото: Андрей Фёдоров

Роман вспоминает, что на первой практике после второго курса – он проходил ее в Иркутскэнергоремонте – ему удалось заработать около пятидесяти тысяч рублей, огромные деньги для студента.

«С первой зарплаты купил цветы для мамы, накрыл стол с шампанским для родителей. Какой-то грандиозной награды для себя не устраивал, айфонов не покупал, – скромно говорит он. – Главным было то, что удалось применить на практике все, чему в течение года в лабораториях КУИЦ нас учили преподаватели – действующие сотрудники и ветераны энергосистемы. Мы участвовали в капитальном ремонте генератора на ТЭЦ-10, плюс ко всему туда на ремонт из другого региона, из Тувы, привезли маленький генератор чешского производства, к которому не было ни чертежей, ни схем. Пришлось его буквально по винтикам разбирать и понимать, как он устроен».

Учиться и обеспечивать семью

Следующая практика, после третьего курса, Роману запомнилась по двум причинам: во-первых, это было Усолье, та самая ТЭЦ, на которой начинали работать его бабушка и дедушка. А во-вторых – как раз незадолго до практики – 21-летний студент стал молодым отцом.

Успевать учиться и обеспечивать семью было непросто. «Работать где-то на полную ставку одновременно с учебой, когда учишься на технической специальности, нереально. Приходилось подрабатывать, например, курьером – продукты развозить по вечерам. Я ждал летнюю полноценную оплачиваемую практику – и тут Усолье! Каждый день из Иркутска туда ездить не будешь, пришлось поселиться временно там. Конечно, переживал о семье, как же иначе. Но все было не зря. Вообще, я как-то не воспринимал это как трудности, просто как еще одну требующую решения задачу».

Роман Якимов, ведущий специалист управления по развитию бизнес-систем филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании.

Фото: Андрей Фёдоров

Готовых рецептов нет

Роман быстро понял, что окончание учебы в университете и корпоративном учебном центре не означает прекращение обучения вообще. Оказалось, что, если ты хочешь быть квалифицированным специалистом и успешно строить карьеру, нужно постоянно осваивать новые навыки, смежные с твоей основной специальностью.

«Я считаю это правильным и совершенно нормальным, тем более, что история моей семьи подтверждает – в энергетике всегда было так. Наша специальность техническая, а спираль технического прогресса закручивается таким невероятным образом, что, если остановишься, навсегда останешься где-то на задворках профессии. В конце концов, постоянно учиться – значит, поддерживать мозг в тонусе», – говорит Роман.

Он успешно прошел все модули программы развития кадрового резерва «Трансформация», которая действует в группе компаний для перспективных и инициативных сотрудников. Эта программа состоит из нескольких ступеней и помогает подготовить специалистов, которые в дальнейшем могут работать на руководящих должностях – начальником отдела или руководителем группы. Первый этап – изучение устойчивого управления предприятием, инструментов, которые направлены на снижение потерь и повышение эффективности. Второй – применение этих инструментов на своем рабочем месте, реализация небольшого проекта в знакомой тебе области. Самый сложный этап – третий, обучение на модульных площадках.

«Ты приезжаешь в незнакомый тебе филиал, в моем случае это были Северные, Восточные и Центральные электрические сети, и руководитель ставит перед тобой задачу – решить проблему, которая вовсе не обязательно связана с твоей узкой специальностью. Ты должен, во-первых, разобраться в этой проблеме, во-вторых – понять текущее состояние и предложить какие-то мероприятия, чтобы повысить эффективность работы. Помните, в «Маленьком принце» Экзюпери писал, что взрослые любят цифры? Вот и тут абстрактную проблему нужно, как говорится, оцифровать, понять, каким может быть результат ее решения», – объясняет Роман Якимов.

Сейчас молодой специалист работает над планом снижения потерь электроэнергии в своем родном филиале. -- В этом году мы приняли на обслуживание Шелеховские электрические сети, там показатель потерь значительно выше, но задачу мы с себя не снимаем.

Изменившаяся экономическая ситуация, удорожание оборудования из-за санкций, по его словам, – не оправдание для того, чтобы не решить эту задачу. «Вопрос в расставлении приоритетов. В целом, конечно, готовых «рецептов» нет – их надо генерировать, думать, мозговые штурмы устраивать, смотреть, как с этим вызовом справляются другие филиалы», – отмечает специалист.

В Иркутске больше возможностей

Роман Якимов, ведущий специалист управления по развитию бизнес-систем филиала Южные электрические сети Иркутской электросетевой компании.

Фото: Андрей Фёдоров

Многие ровесники Романа ставят перед собой цель, набравшись опыта в Сибири, уехать покорять столицу. Наш герой для себя эту цель амбициозной не считает. «Когда я сдал в школе ЕГЭ, я мог себе позволить поступить на бюджет в Петербургский энергетический институт. Но я выбрал учиться и жить здесь. Когда приезжаю в Москву, не могу сказать, что мне там не нравится – но жить бы я там не хотел. Вот на пенсии, я, может быть, в Сочи переехал бы – море я люблю, в детстве всегда на каникулы приезжал туда и сейчас езжу в отпуск. Но работать и реализоваться в моей профессии – там таких возможностей нет, в отличие от Иркутска. Зарплаты в нашей компании существенно выше средних по городу, они постоянно индексируются – более чем на 20%, например, в прошлом году, и уже на 10% в этом. Есть возможности и для карьерного роста – увеличивается ответственность, поднимается и доход. Но финансовая мотивация лично для меня не на первом месте. Энергетика развивается, компания меняется – я чувствую, что востребован как специалист, что моя работа полезна для региона, это очень важно», – уверен Роман. Кстати, зарплаты в марте этого года внепланово на 10% проиндексировали всем сотрудникам En+ Group по предложению Олега Дерипаски.

Роману не пришлось воспользоваться знаменитой льготной ипотекой для сотрудников группы компаний: жилье в Иркутске у молодой семьи Якимовых есть. «Со временем предполагаю пойти в программу на расширение жилплощади. А на ткущий момент - в компании работает много молодых ребят из других городов, которым важнее сейчас решить «квартирный вопрос» – у меня многие коллеги воспользовались корпоративной ипотечной программой», – рассказывает специалист. Зато Роман с удовольствием принимает участие в социальных проектах, которые проводит молодёжный совет ИЭСК – в экологических акциях, помощи ветеранам и воспитанникам детских домов, играет в хоккей с мячом за команду родного филиала.

На сериалы, смеется Роман, времени при таком активном образе жизни нет, но на то, чтобы поиграть с ребенком в шахматы, сходить в бассейн или поехать с семьей кататься на горных лыжах – время всегда находится. «Мне нравится чувствовать, что я делаю что-то хорошее для города, в котором живу я, моя семья, мои друзья и коллеги», – говорит он.

Евгения Скареднева