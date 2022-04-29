Альфа-Банк выплатил купон в рублях по еврооблигациям-2030 на сумму $850 млн

Альфа-Банк выплатил купон в рублях по субординированным еврооблигациям на сумму $850 млн с погашением в 2030 году, выпущенным компанией Alfa Bond Issuance PLC Ireland. Cтавка купона составляет 5,95% годовых.

При этом банк руководствовался рекомендациями Минфина России и Банка России.

Купон резидентам РФ, чьи права учитываются в российской учетной системе, был выплачен в рублях через Национальный расчетный депозитарий РФ. Этот порядок установлен указом президента РФ. На текущий момент Альфа-Банк в полном объеме выплатил свои обязательства по последнему купону перед российскими держателей облигаций.

Выплата купона нерезидентам РФ, чьи права учитываются иностранной учетной системой, временно невозможна из-за санкций. Это никак не связано с достаточностью капитала банка. Альфа-Банк по-прежнему обладает всеми ресурсами для обслуживания долга и продолжает начислять проценты по еврооблигациям. Банк обратился в регулирующие органы Великобритании и США за получением специальных лицензий. Как только это станет технически возможно, банк выплатит оставшуюся сумму купона зарубежным инвесторам.