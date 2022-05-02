Бизнесмен из Иркутска Николай Буйнов вошел в рейтинг богатейших миллиардеров России Forbes

Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов вошел в рейтинг богатейших миллиардеров российских регионов по версии Forbes за 2022 год.

Буйнов разместился на 57-ой строчке списка, его состояние оценивается в $1,5 млрд – за год оно сократилось на $700 млн. Всего в ТОП вошли 88 человек.

Большая часть бизнесменов – 55 – проживает в Москве, вторым по концентрации богатейших россиян городом стал Лондон – столицу Великобритании для постоянного проживания выбрали девять участников рейтинга. Всего же за рубежом живут 22 российских миллиардера. Остальные – в России.

На первом месте рейтинга разместился Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, его состояние оценивается в $18,4 млрд. Вторая строчка списка за Владимиром Потаниным, который является президентом холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель», его состояние составляет $17,3 млрд.

Третью позицию занял основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в $15,1 млрд.