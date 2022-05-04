Банк «Приморье» начислит 10% годовых на остаток средств по карте «Пенсионная»

С 1 мая банк «Приморье» вводит специальный социальный проект в поддержку пенсионеров – выгодные условия по дебетовой карте «Пенсионная», выпуск и обслуживание которой будет абсолютно бесплатным.



Теперь все держатели социальной карты могут получить честную прибавку к пенсии +10% годовых, которая начисляется ежемесячно на остаток средств на карте.



Дополнительно будет возвращаться кешбэк от ваших затрат в месяц, независимо от того, на какую сумму вы совершили покупку – это позволит держателям карты «Пенсионная» возвращать в месяц до 2000 рублей.



Если для вас вопрос сбережения и накопления доходов актуален, перевод пенсии в банк «Приморье» будет отличным решением, чтобы получать выгоду уже в первого месяца.

Кроме того, для карты «Пенсионная» действуют все дополнительные сервисы и льготы, предусмотренные Программой лояльности Национальной платежной системы «Мир».

Оформить бесплатную карту «Пенсионная» можно в любом офисе банка, на сайте банка или в мобильном приложении.



Подробнее об оформлении «Пенсионной» карты можно уточнить в едином контакт-центре банка: 8 (800) 200-20-86