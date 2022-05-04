Новости

Банк «Приморье» начислит 10% годовых на остаток средств по карте «Пенсионная»

С 1 мая банк «Приморье» вводит специальный социальный проект в поддержку пенсионеров – выгодные условия по дебетовой карте «Пенсионная», выпуск и обслуживание которой будет абсолютно бесплатным.

Теперь все держатели социальной карты могут получить честную прибавку к пенсии +10% годовых, которая начисляется ежемесячно на остаток средств на карте.

Дополнительно будет возвращаться кешбэк от ваших затрат в месяц, независимо от того, на какую сумму вы совершили покупку – это позволит держателям карты «Пенсионная» возвращать в месяц до 2000 рублей.

Если для вас вопрос сбережения и накопления доходов актуален, перевод пенсии в банк «Приморье» будет отличным решением, чтобы получать выгоду уже в первого месяца.

Кроме того, для карты «Пенсионная» действуют все дополнительные сервисы и льготы, предусмотренные Программой лояльности Национальной платежной системы «Мир».

Оформить бесплатную карту «Пенсионная» можно в любом офисе банка, на сайте банка или в мобильном приложении.

Подробнее об оформлении «Пенсионной» карты можно уточнить в едином контакт-центре банка: 8 (800) 200-20-86


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека
Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной и повысило лимит
Хуснуллин: В последние две недели в РФ идет снижение объемов выдачи ипотеки
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 13,9%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании