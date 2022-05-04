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Россиянам могут запретить покупать недвижимость в Европе

С таким предложением планирует выступить Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций, сообщает ТАСС. Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами государств ЕС и не имеющих вида на жительство в странах сообщества.

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– Речь идет о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу, – говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

Ограничения не затронут тех, кто имеет гражданство стран ЕС или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Кроме того, сегодня стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна объявить о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть, а также об ограничениях в отношении банков России — Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT


/ Сибирское Информационное Агентство /
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