«Открытие Инвестиции» запустили стратегию «Защитная – Акции»

УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») запустила стратегию доверительного управления «Защитная – Акции». Продукт полностью отвечает текущим рыночным потребностям и позволяет неквалифицированным инвесторам участвовать в росте высокорисковых активов при 100% защите капитала, рассказали SIA.RU в банке.

Стратегия «Защитная – Акции» дает возможность заработать за счет роста стоимости акций крупнейших российских компаний при условии 100% защиты капитала (1). Защиту обеспечивает управление портфелем консервативных инструментов с фиксированной доходностью, а потенциальный рост – инвестиции в паи фонда «Открытие – Акции». По итогам периода инвестирования, клиент получает вложенные средства независимо от результата инвестиционной идеи стратегии.

Также инвестор может получить налоговый вычет в размере 52 000 рублей в год в случае, если стратегия открыта в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Стратегия «Защитная – Акции» в полной мере отвечает текущим запросам инвесторов. Мы понимаем, что после такого сильного снижения рынка клиенты очень аккуратно подходят к выбору инвестиционных продуктов. Поэтому наша задача – сохранить доверие к рыночным инструментам за счет формирования комбинированных продуктов, которые, с одной стороны, позволяют участвовать в росте акций ведущих отечественных компаний, а, с другой – обеспечивают защиту капитала. Именно эти преимущества сочетает в себе стратегия «Защитная – Акции». В ближайшее время мы планируем запустить еще несколько уникальных для рынка продуктов».

По мнению управляющих УК «Открытие», российский рынок акций является самым перспективным инструментом для розничных инвесторов, который может позволить защитить сбережения от инфляции и получить реальный инвестиционный доход. Сложившаяся низкая оценка на рынке российских акций учитывает неминуемое краткосрочное ухудшение финансовых результатов и создает возможность получения высокой доходности для долгосрочных инвесторов, как уже случалось в периоды кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний в ближайшие 3 года и возврат к средним историческим уровням оценки (невысоким по мировым меркам) может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50% годовых на горизонте трех лет. При этом, даже если рост инфляции не будет остановлен, рынок акций скорее всего окажется наиболее подходящим инструментом для долгосрочного сохранения покупательной способности».

Минимальная сумма инвестирования составляет 50 000 рублей. Стратегия предполагает наличие периода охлаждения (возможности вывода средств без потерь для клиентов) в течение 14 календарных дней с момента первого ввода активов, что может быть актуально в случае изменения личных обстоятельств инвестора.

Стратегию можно оформить в офисах банка «Открытие» и «Открытие Инвестиции».