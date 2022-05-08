Газетный корпус «Иркутского дома печати» продадут под майнинговую ферму

Газетный корпус «Иркутского дома печати», который располагается на улице Советсткой, 109/3, выставили на продажу за 390 млн рублей. Собственник здания предлагает покупателю создать в нем майнинговую ферму, следует из данных раздела «Недвижимость» портала объявлений «Авито».

«Большие перспективы использования участка сейчас (майнинговая ферма, датацентр, аренда, парковка) и строительство жилого комплекса с подземными парковками и административными и торговыми помещениями завтра», – говорится в объявлении.

Общая площадь здания – 10,4 тысячи кв. м. Объект имеет высокие потолки от 3 до 16 метров, большую парковку, центральные отопление и канализацию, несколько ворот и входов. Мощность электричества – 4 МВт, имеется возможность увеличения.