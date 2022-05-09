Новости

Дети погибших военных во время спецоперации на Украине смогут поступить в вузы РФ без экзаменов

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому дети военных, которые погибли во время спецоперации на Украине, смогут поступить в вузы России без экзаменов. Соответствующий документ опубликован 9 мая на сайте Кремля.

Читайте также:

Офицер из города Зимы Виктор Брыжов погиб во время спецоперации на Украине
8 мая 2022
Данил Панкин и Илья Скрипинский из Шелехова погибли во время спецоперации на Украине
7 мая 2022

«Установить, что в пределах специальной квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)», – говорится в сообщении.

Таким образом, детей умерших или раненых во время спецоперации будут принимать в учреждения без экзаменов, детям других участников спецоперации необходимо сдавать внутренние испытания учреждений. В соответствии с Указом главам регионов нужно в вузах на своих территориях создать специальную квоту для детей участников спецоперации – они займут 10% бюджетных мест по каждой специальности.

Документ сегодня вступил в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Спецоперация на Украине, Россия, НАТО, последние новости":
Все материалы сюжета (188)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Владелец KFC не смог продать бизнес в России
Криптовалюты для обхода санкций неэффективны для России – Moody's
Производство мебели снижается, спрос падает, цены растут
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании