Дети погибших военных во время спецоперации на Украине смогут поступить в вузы РФ без экзаменов

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому дети военных, которые погибли во время спецоперации на Украине, смогут поступить в вузы России без экзаменов. Соответствующий документ опубликован 9 мая на сайте Кремля.

«Установить, что в пределах специальной квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)», – говорится в сообщении.

Таким образом, детей умерших или раненых во время спецоперации будут принимать в учреждения без экзаменов, детям других участников спецоперации необходимо сдавать внутренние испытания учреждений. В соответствии с Указом главам регионов нужно в вузах на своих территориях создать специальную квоту для детей участников спецоперации – они займут 10% бюджетных мест по каждой специальности.

Документ сегодня вступил в законную силу.