Сгоревшую школу в Половино-Черемхово решили не восстанавливать

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания, посвященного лесным пожарам в российских регионах, заявил, что власти территории приняли решение не восстанавливать сгоревшую школу в селе Половино-Черемхово, которую уничтожил крупный пожар.

«Сгоревшую школу восстанавливать не будем. В 2023 году при содействии Минпросвещения России планируем капитально отремонтировать обе школы в рабочем поселке и оставить детей учиться там», – сказал Губернатор.

С 11 мая уроки для 82 детей будут проводить в соседнем рабочем поселке Юрты, который расположен в 4 км от пострадавшего села. Организован подвоз школьным автобусом, питание. Учебный процесс продолжится в соответствии со всеми требованиями.

Напомним, о возгорании в селе Половино-Черемхово стало известно 8 мая в 15:14. В результате пожара, помимо школы, сгорели шесть домов, их владельцам выделят древесину и деньги для восстановления домов. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.