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Спрос на загородные дома эконом-класса вырос на 30%

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Рост фиксируют с января по апрель 2022 года, сообщил «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По его словам, стоимость купленных объектов снизилась на 15–20%. Россияне выбирают максимально доступные варианты: средняя цена предложения на рынке по сравнению с прошлым годом сейчас выше на 9%, добавил эксперт.

«Спрос на дешевую «загородку» в марте 2022-го по отношению к марту прошлого года оказался выше примерно на 10–30%», — подтвердила заместитель генерального директора «KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина.

Спрос на самые доступные объекты продемонстрировал рост, на более дорогие — снизился, сказала она. Интерес к наиболее недорогим домам и участкам оказался 40–50% выше, чем к прочим, рассказала девелопер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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