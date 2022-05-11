Регионам выделят 367 млрд руб. на погашение коммерческого долга

Речь идет об обязательствах по государственным ценным бумагам и кредитам в банках, сообщает «Интерфакс».

Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований на заседании в пятницу одобрила предложение Минфина о выделении субъектам РФ более 367 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов, сообщил журналистам

«До конца 2022 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты в размере 367,2 млрд рублей со сроком погашения до 2028 года на замещение рыночных заимствований как самих субъектов, так и их муниципальных образований», – сказал председатель комитета по бюджету, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

Бюджетные кредиты предоставляются всем регионам, имеющим коммерческую задолженность к погашению в марте-декабре 2022 года. Всего бюджетные кредиты на замещение коммерческой задолженности получат 68 регионов, отметил Макаров.