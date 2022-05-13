ЦБ смягчил требования для банков по открытым валютным позициям

Банк России вводит дополнительное временное послабление по лимитам открытых валютных позиций в долларах США и евро. Оно будет действовать до 31 декабря 2022 года

–Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях, – говорится в сообщении регулятора.

Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.

Напомним, что российский рубль в четверг показал мощное укрепление и сейчас является одной из самых сильных валют в мире с начала 2022 г. Курс доллара к рублю опустился до 63. Эксперты предполагали, что если Банк России в ближайшее время не смягчит меры валютного контроля, то доллар пойдет к 60.