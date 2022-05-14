Начальника СИЗО в Иркутской области обвинили в получении взятки и ее вымогательстве

СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение начальнику ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по региону в получении и вымогательстве взятки, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, руководитель, действуя умышленно, из корыстной побуждений получил лично от осужденного взятку в виде имущества стоимостью около 45 тысяч рублей. «За это начальник изолятора пообещал мужчине послабление установленного режима его содержания в СИЗО и беспрепятственную организацию краткосрочных личных конфиденциальных свиданий с другими осужденными», – рассказали следователи.

Обвиняемый задержан и по ходатайству СКР арестован судом на 2 месяца. Расследование продолжается.