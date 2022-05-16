Новости

Cбер готов возместить рубли за бонусы от СберСпасибо

Cбер предлагает своим клиентам возместить рубли за бонусы от СберСпасибо после совершения платежей в СберБанк Онлайн. С момента запуска сервиса в конце 2020 года этой возможностью уже воспользовались более 2 миллионов участников программы лояльности Сбера. Они списали более 3 миллиардов бонусов за возмещение платежей.

Сервис предлагает возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, образование и многое другое. Аналитики СберСпасибо рассказали, что самые популярные платежи для возврата: ЖКХ - 53%, кредиты - 32%, образование - 9%. Самая большая разовая операция по списанию за образование составила 558 978 бонусов от СберСпасибо.

Для того, чтобы воспользоваться услугой в приложении СберБанк Онлайн, нужно:

  1. Зайти в раздел «СберСпасибо».
  2. Перейти в раздел  «Конвертировать бонусы в рубли» на главном экране внизу.
  3. Выбрать из предложенного списка платёж, за который можно возместить оплату.
  4. Указать, сколько бонусов нужно списать. Здесь сразу же можно увидеть, сколько рублей в итоге вернётся.
  5. Выбрать, на какую карту или счёт зачислить рубли.
  6. Нажать кнопку «Списать Х бонусов».

Денежные средства будут зачислены на карту или счёт клиента в срок не позднее трёх рабочих дней. Отменить возмещение после подтверждения уже нельзя.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Программа лояльности СберСпасибо постоянно совершенствуется и предлагает своим участникам разнообразные способы применения бонусов. Один из таких способов — вернуть себе средства, потраченные на ряд платежей, которые клиенты совершали в СберБанк Онлайн. Мы рады, что так много участников программы уже воспользовались этой возможностью».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Аэропорты теряют рамки
Продажи новых авто в апреле рухнули в 5 раз
Эпоха перемен
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании