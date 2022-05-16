Cбер готов возместить рубли за бонусы от СберСпасибо

Cбер предлагает своим клиентам возместить рубли за бонусы от СберСпасибо после совершения платежей в СберБанк Онлайн. С момента запуска сервиса в конце 2020 года этой возможностью уже воспользовались более 2 миллионов участников программы лояльности Сбера. Они списали более 3 миллиардов бонусов за возмещение платежей.

Сервис предлагает возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, образование и многое другое. Аналитики СберСпасибо рассказали, что самые популярные платежи для возврата: ЖКХ - 53%, кредиты - 32%, образование - 9%. Самая большая разовая операция по списанию за образование составила 558 978 бонусов от СберСпасибо.

Для того, чтобы воспользоваться услугой в приложении СберБанк Онлайн, нужно:

Зайти в раздел «СберСпасибо». Перейти в раздел «Конвертировать бонусы в рубли» на главном экране внизу. Выбрать из предложенного списка платёж, за который можно возместить оплату. Указать, сколько бонусов нужно списать. Здесь сразу же можно увидеть, сколько рублей в итоге вернётся. Выбрать, на какую карту или счёт зачислить рубли. Нажать кнопку «Списать Х бонусов».

Денежные средства будут зачислены на карту или счёт клиента в срок не позднее трёх рабочих дней. Отменить возмещение после подтверждения уже нельзя.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Программа лояльности СберСпасибо постоянно совершенствуется и предлагает своим участникам разнообразные способы применения бонусов. Один из таких способов — вернуть себе средства, потраченные на ряд платежей, которые клиенты совершали в СберБанк Онлайн. Мы рады, что так много участников программы уже воспользовались этой возможностью».