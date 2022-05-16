Студенты корпоративных групп ИНК в ИРНИТУ получили удостоверения по профессии

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) прошло торжественное мероприятие по вручению квалификационных удостоверений. Документы получили студенты из корпоративных групп блока главного инженера ИНК, рассказали SIA.RU в компании.

Дополнительное профессиональное обучение с отдельным учебным планом и компетенциями прошли 63 студента 3 и 4 курсов ИРНИТУ. Это первый крупномасштабный проект ИНК, реализуемый совместно с вузом. Подобная программа действует и по подготовке кадров для Иркутского завода полимеров.

Выпускники 4 курса также получат два диплома – по основной специальности и о профессиональной переподготовке. В ближайшее время студенты приступят к оплачиваемой стажировке на промысле, а по окончании обучения и прохождения службы в армии будут трудоустроены в компанию.

Студенты 3 курса пройдут дипломное проектирование со специалистами ИНК и полностью завершат обучение после преддипломной практики в следующем году.

Очередной набор по программе начнется осенью 2022 года.