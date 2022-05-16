Российские бренды идут в офлайн

Все больше российских брендов открывают офлайн-магазины в Москве и регионах.

Консалтинговая компания Knight Frank Russia провела исследование (есть у SIA.RU) рынка офлайн-ретейла России, согласно которому за последние годы все больше локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров стали выходить за пределы онлайн-площадок и открывать офлайн-магазины в Москве и в регионах.

На сегодняшний день локальные ретейлеры занимают до 15% в московских профессиональных торговых центрах. По результатам исследования, лидерами по количеству магазинов в стране стали компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, Sela) с магазинами в более чем 100 городах России, Island Soul – 59 магазинов в 33 городах, Pompa – 43 магазина в 26 городах, 12 Storeez – 45 магазинов в 17 городах.

Среди 350 российских ретейлеров, исследованных аналитиками, большую часть составляют представители сегмента «одежда и обувь» (83%), «ювелирные украшения/бижутерия» (6%) и «нижнее белье» (3%). При этом половина всех российских марок относится к среднему ценовому сегменту, а 26% – к сегменту «выше среднего».

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia:

«В сегодняшних реалиях непросто развивать российскую фэшн-индустрию, особенно стартапы. Причем речь идет не об именитых дизайнерах, а об игроках среднего и малого уровней, которые не вполне ориентируются в управлении бизнес-процессами – хотя, конечно, бывают и исключения из правил. Сегмент ретейла сейчас характеризуется коротким горизонтом планирования в связи с тем, что большинство локальных брендов сталкиваются с проблемами доставки, логистики и дефицита сырья. Поэтому российским дизайнерам потребуется около двух – трех лет, чтобы увеличить объемы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры, поскольку себестоимость отечественных продуктов из импортных комплектующих сейчас достаточно высокая, а из-за внешнеполитического фона ввоз импортных товаров в страну оказался ограничен. Однако государство и многие собственники коммерческой недвижимости уже разрабатывают программы, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе и на популяризацию российской моды. Для российской фэшн-индустрии есть все возможности укрепиться на рынке, однако заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, вряд ли получится».

На данный момент самыми крупными локальными фэшн-игроками на офлайн-рынке являются:

Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela) – 100 городов,

Island Soul – 59 магазинов в 33 городах,

12 Storeez – 45 магазинов в 17 городах,

Pompa – 43 магазина в 26 городах,

BRUSNIKA – 23 магазина в 10 городах ,

I Am Studio – 23 магазина в 15 городах,

WOS –22 магазина в 16 городах России,

Akhmadullina Dreams – 33 магазина в 13 городах России.

Большой популярностью среди российских компаний пользуются мультибрендовые дизайнерские пространства для локальных игроков в виде корнеров, островков и pop-up-пространств, такие как Trend Island в ТРЦ «Авиапарк», Underline в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан», «Телеграф» в ТЦ «Сокольники», а также концептуальные универмаги «Цветной» и «ЦУМ».

По словам Евгении Хакбердиевой, принцип работы мультибрендовых магазинов заключается в объединении нескольких ретейлеров в одном пространстве. Такой формат намного дешевле для стартапов, его проще продвигать, а трафик значительно выше, чем в монобутиках. Кроме того, в таких магазинах покупатели могут ознакомиться и с другими брендами. Аренда корнера в дизайнерских пространствах обходится молодым предпринимателям дешевле, чем отдельная площадка в торговом центре. Помимо торговых объектов, пользуются спросом шоу-румы в формате стрит-ретейла. За последние годы бренды стали открывать свои магазины на довольно дорогих улицах столицы, таких как Столешников переулок, Петровка, Большая Дмитровка и др. Так, например, магазин столичного бренда одежды и обуви Monochrome расположен в Столешниковом переулке, у петербургского бренда GATE31 есть шоу-рум по адресу Большая Дмитровка 16, стр. 1, а екатеринбургский бренд одежды, обуви и аксессуаров обзавелся магазином на Петровке.

В поисках новых точек роста бизнеса российские компании выходят из привычных для них корнеров в отдельные бутики, открываясь не только в столичных профессиональных торговых центрах, но и за их пределами. Многие локальные бренды являются московскими по происхождению, однако среди них есть знаменитые марки из Екатеринбурга (12 Storeez, Belle YOU, USHATAVA) и Санкт-Петербурга (Unique Fabric, URBANTIGER, GATE 31, Pompa).

Анализ 350 российских ретейлеров показал, что большая часть локальных брендов приходится на одежду и обувь – 83%, ювелирные украшения/бижутерию – 6%, а так нижнее белье – 3%. Категории «косметика и парфюмерия», «аксессуары», «товары для детей» составляют лишь по 2% от всего объема. На «спортивные товары» приходится 1%, а на «хобби и развлечения» - 0,3%.

Локальные бренды в основном представлены в ценовом сегменте «средний» (50%) и «выше среднего» (28%), а на масс-маркет приходится всего 2% – это связано с тем, что продукция известных брендов масс-маркета отшивается в странах третьего мира, а объемы производства и доля их присутствия на рынке значительно выше дизайнерских марок одежды, которые работают по принципу slow fashion («медленная мода»). Направление «медленной моды» построено на тех же принципах, что и «медленное питание», и выступает в качестве альтернативы массовому производству одежды.