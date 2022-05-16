17 почтовых отделений отремонтируют в Иркутской области в этом году – Кобзев

14 отделений почтовой связи в плановом порядке отремонтируют в Приангарье в 2022 году. Подрядчики уже определены. Приступили к работе, сообщил губернатор Игорь Кобзев после рабочей встречи в Москве с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым.
– Посчитал важным дополнить этот список ещё тремя объектами. В пострадавшем селе Половино-Черемхово появится мобильное отделение почтовой связи. Жители не останутся без почты. В Хужире отремонтируют пострадавший от пожара почтовый участок. В Усть-Уде отремонтируют фасад и заменят окна в отделении по ул. Ленина, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Также глава региона сообщил, что сейчас формируется список объектов почтовой связи, где будет проведён ремонт в 2023 году.
Список отделений почтовой связи, которые будут отремонтированы в 2022 году:
- 669452,Аларский р-н,с. Кутулик-2, ул. Советская, 103
- 669451, Аларский р-н, с. Кутулик-1, ул. Механизаторов, д. 11-1
- 669456, Аларский р-н, с. Забитуй,ул. Ст. Разина, 5/В
- 666659, п. Невон Усть-Илимского района, ул. Кеульская, 1
- 665740, Братский район, с.Покосное, ул. Южная, д. 24
- 665780, Братский район, с. Калтук, ул. Погодаева, д.14а
- 665471, Усольский район,п. Новомальтинск, квартал 1, д.14
- 664511, Иркутский р-н,с.Пивовариха, ул.Майская, д. 36
- 664519, Иркутский р-н,с.Смоленщина, ул.Заводская, д. 15
- 664535, Иркутский р-н,с. Мамоны, ул. Садова, д. 14
- 669340, Боханский р-н,с.Александровское, ул.Ленина, д.10А
- 669342, Боханский р-н, с.Буреть, ул.Чапаева, д.1
- 669200, Осинский р-н, с.Оса, Ул.Свердлова, д. 69
- 669233, Осинский р-н, с.Ново-Ленино, ул. Ленина, д.1
- 665046, Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, 94
- 666351, Усть-Удинский р-н, п. Усть-Уда, ул. Ленина, д.1
- 666137, Ольхогский р-н, с. Хужир, ул. Ленина, 15