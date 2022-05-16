17 почтовых отделений отремонтируют в Иркутской области в этом году – Кобзев

14 отделений почтовой связи в плановом порядке отремонтируют в Приангарье в 2022 году. Подрядчики уже определены. Приступили к работе, сообщил губернатор Игорь Кобзев после рабочей встречи в Москве с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым.

– Посчитал важным дополнить этот список ещё тремя объектами. В пострадавшем селе Половино-Черемхово появится мобильное отделение почтовой связи. Жители не останутся без почты. В Хужире отремонтируют пострадавший от пожара почтовый участок. В Усть-Уде отремонтируют фасад и заменят окна в отделении по ул. Ленина, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также глава региона сообщил, что сейчас формируется список объектов почтовой связи, где будет проведён ремонт в 2023 году.

Список отделений почтовой связи, которые будут отремонтированы в 2022 году: