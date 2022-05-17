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90 построек сгорели в СНТ «Механизатор» Братского района

Возгорание локализовали вчера вечером, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Пожар начался днем 16 мая. Огонь быстро распространился по сухой траве на деревянные постройки. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

«В 21 час 15 минут пожарным удалось локализовать крупный пожар в садоводстве «Механизатор» Братского района. Площадь пожара составляет 20 га. Огнём повреждены 30 дачных строений и 60 неэксплуатируемых построек», – рассказали спасатели.

На месте работают 57 человек и 16 единиц техники.

В регионе действует режим ЧС. По поручению губернатора, всем главам поселений и председателям садоводств рекомендовано в кратчайшие сроки навести порядок на подведомственной территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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