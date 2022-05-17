Частичное ограничение полетов введет иркутский аэропорт до 30 июня

Там началась реконструкция светосигнального оборудования.

«В АО «Международный аэропорт Иркутск» в период с 17 мая до 30 июня начнет действовать особый регламент в связи с планируемой заменой светосигнального оборудования. По новому расписанию, в определенные дни предусмотрено частичное и полное ограничение приема и отправки воздушных судов», – говорится в сообщении пресс-службы.

На подобный режим работы аэропорт Иркутска переходит каждый год.

До конца июня взлетать и приземляться в воздушной гавани будут только отдельные типы самолетов. Такой режим работы будет действовать по вторникам и четвергам с 14:00 до 22:00.

Полное закрытие аэродрома запланировано на каждую субботу до конца июня с 14:00 до 20:00. Авиакомпании уже скорректировали график полетов. Ознакомиться с ним пассажиры могут в справочной службе аэропорта по телефону: (3952) 26-62-77.