Новости

Регионы разработают программы страхования жилья от ЧС

Поправки в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций внес Минфин, рассказали SIA.RU в министерстве.

Законопроект устанавливает обязанность регионов разработать и утвердить программу страхования жилья от ЧС не позднее, чем через тридцать календарных дней со дня принятия законов о бюджете субъектов Российской Федерации или принять решение об отказе от ее разработки.

В случае, если регион примет решение об отказе от разработки программы, он должен сообщить об этом в Минфин России, предоставив обоснование принятия такого решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Российские лесопромышленники ищут пути экспорта через Белоруссию и Турцию
Правительство России отказалось субсидировать кинотеатры
Как отказ от российского угля изменит мировой рынок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании