Регионы разработают программы страхования жилья от ЧС

Поправки в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций внес Минфин, рассказали SIA.RU в министерстве.

Законопроект устанавливает обязанность регионов разработать и утвердить программу страхования жилья от ЧС не позднее, чем через тридцать календарных дней со дня принятия законов о бюджете субъектов Российской Федерации или принять решение об отказе от ее разработки.

В случае, если регион примет решение об отказе от разработки программы, он должен сообщить об этом в Минфин России, предоставив обоснование принятия такого решения.