Восемь городов Иркутской области вошли в программу ВЭБа «Пять шагов для городов»

Восемь городов Иркутской области – Иркутск, Байкальск Саянск, Свирск, Алзамай, Ангарск, Братск, Черемхово – вошли в масштабную программу ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». Она направлена на качественные, быстрые и позитивные изменения городской среды. Всего участниками стали 378 российских городов.

В проекте могут принять активное участие и жители этих городов. Их приглашают направлять свои идеи на сайт 5шаговдлягородов.рф до 1 июля 2022 года.

Напомним, что программа «Пять шагов для городов» включает:

Шаг 1. «Город рядом» – создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные парки», остановочные павильоны, площадки для выгула собак.

Шаг 2. «Сохрани планету» – повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. Такие как: пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание эко-троп.

Шаг 3. «Вдохни жизнь» – расширение возможностей использования городских пространств. Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм – сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров.

Шаг 4. «Добавь энергии» – создание условий для формирования здорового образа жизни. В частности, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки

Шаг 5. «Собери своих» – город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. К примеру, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям, соревнованиям.