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Что обрушит доллар?

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За доллар торгуются все ресурсы в мире — от нефти до металлолома и золы. Изменить это может только переход на торговлю ресурсами в национальных валютах, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«На сегодняшний день власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав ЗВР России. Фактически они показали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии. Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — объяснил эксперт.

По его словам, пока это не слишком выгодно, но время идет. Объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50% в ближайшие 10 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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