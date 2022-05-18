Можно ли не платить банку, если он уходит из России?

Существует несколько вариантов действий для заемщика в подобной ситуации, рассказывает агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

В случае, если банк продал бизнес в России другому юридическому лицу, вы будете выплачивать кредит тому, кто станет новым владельцем кредитной организации. «При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора», — указала юрист.

Если банк полностью ликвидирует бизнес в России, то возможны 2 варианта:

когда банк самостоятельно передаст кредиты другим финансовым организациям, иначе говоря «продаст долг»;

когда заемщику будет предложено самостоятельно рефинансировать кредит.

«В любом случае паниковать не стоит, банк не может взять и просто исчезнуть за несколько дней. Ликвидация юридического лица — длительный процесс, который в лучшем случае, если нет никаких проблем с активами и кредиторами занимает от 8 месяцев. Перед тем как закрыться, финансовая организация должна выполнить все условия перед своими клиентами и кредиторами, а также заранее оповестить клиентов обо всех изменениях», — говорит Гусятникова.