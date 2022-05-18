Игорь Кобзев: «ПАО «Высочайший» поддержит социально-культурные проекты в Бодайбинском районе»

Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» (GV Gold) подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на сумму 20 млн рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Деловая встреча главы региона Игоря Кобзева и генерального директора одного из крупнейших в России золотодобывающий предприятий Сергея Гостева, на которой было подписано дополнительное соглашение к действующему договору о социально-экономическом сотрудничестве, состоялась в Москве. Стороны договорились, что денежные средства будут направлены на целевое финансирование и развитие значимых социальных проектов в области культуры и спорта в Бодайбинском районе.

В частности, компания примет участие в софинансировании ремонта многофункционального зала культурно-досугового центра Бодайбо и района. Деньги также предусмотрены на приобретение оборудования и мебели для школ посёлков Кропоткин и Артёмовский Бодайбинского района для создания информационно-образовательной среды центра информационного и гуманитарного профиля «Точка роста».

Продолжая тему поддержки образовательных проектов, GV Gold в этом году выступит спонсором Дней Иркутской области в Совете Федерации РФ и поддержит финансово организацию в Приангарье стартап-тура «Открытые инновации», проводимого Фондом «Сколково».

– На протяжении многих лет ПАО «Высочайший» является нашим надёжным деловым партнёром по развитию и поддержке социально-экономической сферы региона, особенно Бодайбинского района. Сегодня мы подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год, согласно которому большая часть денежных средств будет направлена на реализацию социальных и культурных проектов и поддержку наиболее уязвимых социальных групп, – сказал Игорь Кобзев.

Как отметил Сергей Гостев, «GV Gold» выстраивает долгосрочные партнёрские отношения в регионах своего присутствия.

– Бодайбинский район Иркутской области стал для ПАО «Высочайший» стратегической площадкой развития и наращивания производственных мощностей. Мы последовательно реализуем инвестиционные проекты, развивая социальную инфраструктуру и создавая новые рабочие места при поддержке наших бизнес- и социальных инициатив со стороны правительства Иркутской области. Совместные действия помогают достичь общей цели – стабильного роста благосостояния и благополучия жителей всего региона, – обозначил позицию компании Сергей Гостев.

На подписании соглашения стороны также обсудили результаты и планы деятельности GV Gold в Иркутской области. С целью успешного запуска в 2025 году нового предприятия – ГОКа «Светловский» – правительство Иркутской области и компания прорабатывают вопрос строительства объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по освоению золоторудного месторождения Светловское.