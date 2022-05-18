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Рублю ничего не страшно? Угроза дефолта не остановила укрепление рубля

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Информация американских СМИ о том, что США могут не продлить исключения из санкций, позволяющие России обслуживать свой госдолг, не смогла сломить укрепление российской валюты. Доллар опустился к отметке 63,2 руб., а евро приблизился к 66,3 руб.

– Действующее разрешение заканчивается 25 мая, а уже 27 мая наступит очередной платеж по российским еврооблигациями, осуществить который будет проблемно, если исключения не продлят. В результате увеличивается риск технического дефолта по внешнему долгу России, – подчеркивают эксперты БКС.

По их мнению, для страны дефолт несет высокие репутационные риски. Кроме того, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам. В результате все зарубежные активы государства оказываются под риском конфискации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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