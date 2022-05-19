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Альфа-Банк стал лучшим зарплатным банком

Альфа-Банк получил премию Frank Payroll Awards по результатам исследования «Рынок зарплатных проектов 2022» в номинации «Лучший зарплатный банк для сотрудников компаний».

Эксперты отметили высокий уровень удовлетворенности зарплатных клиентов Альфа-Банка и наиболее долгий срок жизни с банком. По данным аналитиков, клиентам нравятся выгодные условия по картам и сервисам Альфа-Банка.

Премия Frank Award традиционно присуждается лучшим банкам или финансовым институтам в различных сегментах бизнеса. Payroll Award 2022 – первая премия от Frank RG, посвящённая зарплатному направлению.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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