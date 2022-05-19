Ослабление рубля к доллару начнется с июня

К декабрю курс доллара и евро повысится до 76,4 руб. и 82,5 руб., следует из помесячного прогноза Минэкономразвития РФ, передают «Ведомости».

Период устойчивого укрепления рубля прекратится в мае, следует из помесячного прогноза курса национальной валюты, подготовленного Минэком. Эти оценки включены в основные параметры сценарных условий социально-экономического развития на 2023-2025 гг. (полная версия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). По расчетам Минэка, уже в июне начнется тренд на ослабление российской валюты к доллару и евро, тенденция сохранится на всем прогнозном горизонте.

Средний курс доллара в мае, согласно базовому сценарию, составит 67,6 руб., евро – 70,9 руб. В июне доллар подорожает до 70,5 руб., евро – до 74,3 руб. По итогам II квартала средние курсы этих валют ожидаются на уровне 72,4 и 76,4 руб. соответственно, в III квартале – 74 и 78,6 руб., в четвертом – 76 и 81,8 руб. Прогнозируется, что в декабре доллар уже будет стоить 76,4 руб., евро – 82,5 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с маем рубль потеряет к доллару 13%, к евро – 16%.

Рубль начал стремительно дешеветь в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и западных санкций против России.

Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., а евро – 135 руб., следует из данных Мосбиржи. Для стабилизации ситуации Банк России ввел ряд валютных ограничений, однако уже в апреле начал понемногу их смягчать. В частности, с 11 апреля ЦБ отменил комиссию в размере 12% на покупку валюты на бирже, а с 16 мая повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с $10 000 до $50 000 в месяц.