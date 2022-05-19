РУСАЛ в Шелехове реализует проект по привлечению внимания к женскому здоровью

Сотрудницы, работающие на Иркутском алюминиевом заводе, смогут бесплатно пройти полный комплекс обследований, направленных на раннее выявление и профилактику онкозаболеваний, рассказали SIA.RU в компании.

Обследование и прием у специализированных врачей для сотрудниц ИркАЗа будет организован с 16 мая силами Шелеховской районной больницы на базе Шелеховского филиала «РУСАЛ Медицинский Центр». Пациентки смогут проверить здоровье и сделать все необходимые исследования и анализы, которые направлены на ранее выявление патологий женской сферы, в том числе онкопатология. Диагностику будут проводит высококвалифицированные специалисты больницы с использованием в том числе ультразвуковых методов исследования.

Обследование добровольно и абсолютно бесплатно для всех сотрудниц ИркАЗа. Программа продлится несколько недель, чтобы все желающие смогли принять в ней участие.

«Здоровье – самое ценное, что есть у каждого человека. Женщины, которые работают, часто не имеют достаточно времени уделить своему здоровью, а ранняя диагностика, зачастую – это важнейшее условие профилактики серьезных заболеваний. Поэтому мы призываем всех женщин ИркАЗа быть более ответственными, беречь себя. И, конечно, приглашаем воспользоваться возможностью получить консультации ведущих специалистов Шелеховской районной больницы, которая стала партнером РУСАЛа в этой инициативе», – отметил Валерий Савельев, генеральный директор «РУСАЛ Медицинский Центр»

Сохранение здоровья сотрудников – это абсолютный приоритет для РУСАЛа. С 2005 года по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски в регионах, где расположены предприятия компании, начали работать лечебные учреждения ООО «РУСАЛ Медицинский Центр», которые не только проводят медицинские осмотры и профилактические мероприятия работникам РУСАЛа, но и оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь по программе обязательного медицинского страхования, в рамках которой получить медицинскую помощь могут и жители региона, имеющие полис ОМС.

В 2016 году программа по профилактике онкозаболеваний среди женщин была реализована на Красноярском алюминиевом заводе.