Росбанк и «Росбанк Страхование» стали частью «Интерроса»

Сделка по продаже Росбанка и страхового бизнеса Societe Generale в России, представленного брендом «Росбанк Страхование», Группе «Интеррос» состоялась.

Соглашение было заключено в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Результаты сделки будут учтены в финансовой отчетности группы Societe Generale во втором квартале 2022 года.

«Мы признательны группе Societe Generale за неоценимый вклад в развитие Росбанка. В составе «Интерроса» Росбанк продолжит укреплять свои позиции как надежный партнер для клиентов, ответственный финансовый институт и работодатель», - подчеркнул председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков, и мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов в своей широкой сети отделений и многофункциональных цифровых каналах.