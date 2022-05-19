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Активизация импорта и послабления «съедят» укрепление рубля

В сложившихся обстоятельствах укрепление национальной валюты выглядит логичным, но ситуация может измениться. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

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«С точки зрения предложения валюты — в случае существенных послаблений по продаже валютной выручки экспортерами, часть из них может начать накапливать валютные резервы, что снизит предложение долларов и евро на рынке. Плюс к этому, компании могут перейти к эпизодическим продажам, подыскивая более привлекательные курсы доллара и евро по отношению к рублю», — сказал Зварич.

С точки зрения спроса на валюту — здесь может сказаться активизация импорта, включая параллельный импорт, считает аналитик. Однако на это может понадобиться время. Оба фактора вызовут изменения в балансе спроса и предложения, что может способствовать восстановлению котировок доллара и евро, подытожил Зварич.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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