Активизация импорта и послабления «съедят» укрепление рубля

В сложившихся обстоятельствах укрепление национальной валюты выглядит логичным, но ситуация может измениться. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«С точки зрения предложения валюты — в случае существенных послаблений по продаже валютной выручки экспортерами, часть из них может начать накапливать валютные резервы, что снизит предложение долларов и евро на рынке. Плюс к этому, компании могут перейти к эпизодическим продажам, подыскивая более привлекательные курсы доллара и евро по отношению к рублю», — сказал Зварич.

С точки зрения спроса на валюту — здесь может сказаться активизация импорта, включая параллельный импорт, считает аналитик. Однако на это может понадобиться время. Оба фактора вызовут изменения в балансе спроса и предложения, что может способствовать восстановлению котировок доллара и евро, подытожил Зварич.