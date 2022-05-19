Стелу «Иркутск – город трудовой доблести» откроют в сентябре

Она будет расположена на Байкальском кольце.

«Две недели назад обустроено свайное поле, сейчас идет подготовка основания. В конце сентября планируем официальное открытие стелы. Для города это значимый объект, и мы надеемся, что он будет радовать не одно поколение иркутян», – сказал курирующий установку стелы первый заместитель мэра города Иркутска Андрей Южаков.

Монумент высотой 31 метр будет состоять из двух частей. На нижней части разместят девять панно. Их тематику определили в администрации города совместно с историческим сообществом, горожанами. Основой послужили исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, представленные Музеем Иркутска.

В верхней части – на шпиле высотой 25 метров – разместят изображение герба Российской Федерации с текстом Указа Президента РФ о присвоении Иркутску высокого звания и герба города.