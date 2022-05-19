В Иркутской области заработают три новых меры поддержки промышленных предприятий

Теперь Фонд развития промышленности Иркутской области будет дополнительно предоставлять займы на цифровизацию, гранты на компенсацию процентов по кредитам, а также льготные условия для участников нацпроекта «Производительность труда». Все эти меры появились по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В общей сложности в Фонде развития промышленности региона действует семь программ.

В рамках программы «Производительность труда. Управление запасами» предприятиям-участникам нацпроекта предоставляется возможность получить льготные займы в размере от 5 млн рублей до 20 млн рублей на закупку товаров, услуг и технологий под 5% годовых.

Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области и глава Наблюдательного совета ФРП региона Руслан Ситников, первоначальная версия программы предполагала выдачу таких займов не ориентированным на внешний рынок предприятиям на год, экспортерам – на два. В процессе обсуждения было принято решение увеличить эти сроки до двух и трех лет соответственно.

– Требований по софинансированию программа не предусматривает. Заём можно использовать в целях пополнения оборотных средств. Поэтому такой продукт действительно можно назвать уникальным, – сказал Руслан Ситников.

Еще одна новая программа – «Гранты. Компенсация процентов по кредитам» – реализуется Минпромторгом РФ и областным ФРП. Она направлена на компенсацию промышленным предприятиям процентов по кредитам, оформленным после 21 апреля 2022 года. Средства будут выделяться в форме безвозвратных грантов. На поддержку могут претендовать производители одежды, химических веществ, электрического оборудования, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, изделий из кожи, бумаги, а также металлургические, деревообрабатывающие компании и мебельные фабрики. С помощью программы можно возместить до 90% затрат на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центробанка России, установленной на дату уплаты процентов.

И третья программа – «Проекты цифровизации предприятий промышленности региона» – предназначена для финансирования приобретения и внедрения цифровых и технологических решений: систем управления производством и обработки баз данных, систем проектирования и разработки, новых производственных технологий.

Областной Фонд развития промышленности выделит на эти цели займы в размере от 3 млн рублей до 20 млн рублей под 2% годовых на срок до 5 лет. При этом общий бюджет проекта должен быть более 3,25 млн рублей, из которых не менее 20% - деньги заемщика.

– В условиях санкций, когда западные технологии использовать все сложнее, эта программа ФРП – актуальная мера поддержки предприятий, которые готовы к масштабной цифровизации, – подчеркнула министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко выразила уверенность в том, что новые программы станут огромным подспорьем для промышленных предприятий региона.

– Это и стимул к участию в нацпроекте «Производительность труда», и возможность внедрить современные цифровые технологии, использование которых – залог наращивания объемов производства и укрепления позиций на рынке, – сказала Яна Шевченко.