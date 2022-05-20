Житель Иркутской области поругался с женой и поджег сарай – огонь перекинулся на дом с людьми

Пожар произошел в деревне Кирюшина Аларского района Иркутской области – там местный житель поджег сарай после ссоры с женой, после чего огонь перекинулся на дом, где находились люди, сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Полицейские предварительно установили, что к возникновению пламени вероятно причастен владелец жилища. В день пожара он поругался с супругой. Оперативники обнаружили его и доставили в отдел полиции. Там он рассказал сыщикам, что после конфликта зажигалкой подпалил сарай, прилегающий к дому, а сам ушел с территории участка», – говорится в сообщении.

Возгорание повредило кровлю дома. Поджигатель признал свою вину. Во время инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.