Стартовали продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Родной Берег»

С 2010 года ООО СЗ ФСК «Родные берега» возводит ЖК «Родной берег» в Октябрьском районе на живописном берегу Ангары вблизи от исторического центра города. На сегодняшний день уже возведены 8 блок-секций, в которых проживает более 5 тысяч человек.

В мае 2022 года компания «Родные берега» объявляет о старте продаж нового интересного объекта, который станет красивым завершением жилого комплекса «Родной берег».

Из архива компании

– Это будет последняя блок-секция в нашем флагманском и, пожалуй, самом известном проекте, – поясняют в компании и делают акцент на том, что у иркутян есть практически уникальная возможность приобрести недвижимость в камерном доме, в котором будет всего восемь этажей и только 56 квартир которые будут введены в эксплуатацию уже в начале 2023 года.

Из архива компании

В соответствии с последними трендами в современной квартирографии, в новом доме преобладают однокомнатные квартиры (75% от общего количества) самой востребованной площади от 32 до 51 кв.м., все раздельной планировки. Есть достойное предложение для семейных пар с детьми – видовые двухкомнатные квартиры площадью 60-70 кв.м. Их «изюминка» – эргономичная планировка: в большой спальне с двумя окнами можно сделать зонирование, отвечающее потребностям семьи. К примеру, разделив комнату на спальную зону и кабинет, или две спальни для двух детей.

Из архива компании

Особенностью новой блок-секции будет также авторский дизайн-проект лобби общественных пространств от известного архитектора Вячеслава Березовского, основателя дизайн-студии «VB group», председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», обладателя диплома Британской школы дизайна «Rhodec International».

– Хороший дизайн начинается с идеи. У нас она, конечно, неразрывно связана с водой. Зона рецепции будет выполнена с использованием материалов, напоминающих игру света на волнах. На полу предусмотрена серая структурная плитка: она продолжает историю про берег и реку. Сложное многоуровневое освещение и вертикальное озеленение стен создадут особую атмосферу и уют, – «обрисовал» идею дизайн-проекта для камерного дома Вячеслав.

Из архива компании

Ещё одна важная деталь нового проекта – уже выполненное благоустройство придомовой территории. Летом здесь можно отдохнуть в сквере с фонтаном или активно провести время на волейбольной площадке, а зимой – покататься на коньках на собственном катке и сделать красивые фотографии на фоне рождественской ели.

Из архива компании

Безопасность жильцам будет гарантировать видеонаблюдение и консьерж-сервис.

телефон: 70-32-32, rodnoy-bereg.ru

ЖК «Родной Берег» расположен в инфраструктурно развитом районе Иркутска. В пешей доступности от жилого комплекса находится Верхняя Набережная Ангары, кинотеатр «Баргузин», Диагностический центр, поликлиника, клиническая больница, несколько детских садов и школ. За 5-10 минут на автомобиле или общественном транспорте можно доехать до парка на Иерусалимской горе, театра кукол и музыкального театра, крупных торговых центров «Яркомолл» и «Модный квартал», бульвара Гагарина и сквера им. Кирова. Застройщик ООО СЗ ФСК "Родные берега". Проектные декларации на наш.дом.рф