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117 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Суточная заболеваемость в Приангарье растет третий день подряд.

В больницах региона остаются 364 человека, выздоровели – 73, умер от коронавируса 1 человек. Общее число больных с начала пандемии – 293 264.

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В лидерах заболеваемости Иркутск – 34 заражения. Второе место делят Иркутский район (+14) и Усолье-Сибирское (+14). Третье место между Ангарском и Куйтунским районом – по 8 заражений. Эхирит-булагатский и Тайшетский районы попали в четверку антирейтинга с показателем в 7 заражений.

Заболеваемость в остальных населенных пунктах региона не превышает трех случаев за сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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