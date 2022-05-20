В Байкальском банке портфель девелоперов жилой недвижимости превысил 19 млрд рублей

В регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка портфель девелоперов жилой недвижимости превысил 19 млрд рублей. По итогам первого квартала 2022 года объем выданных кредитов увеличился на 11%. При этом на долю проектного финансирования по схеме с эскроу-счетами приходится более 18 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Сбербанк активно поддерживает сегмент жилой недвижимости, участвуя в льготных программах финансирования девелоперов. Одной из них является программа субсидирования кредитов для застройщиков, 149 млн рублей лимита программы приходится на Байкальский банк Сбербанка.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк финансирует около 60% жилых проектов, строящихся в регионе. Меры Правительства позволяют поддержать уровень ставок для девелоперов жилья на уровне не выше 15% годовых. Поддержка, прежде всего, будет направлена на проекты, находящиеся на начальной стадии реализации, по которым активные продажи еще не начались или не сформировался достаточный объем средств на эскроу. По нашим оценкам за счет выделенного лимита субсидий могут быть профинансированы проекты площадью более 150 тыс. кв. м».