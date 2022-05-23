Корпоративные клиенты стали на 50% чаще хеджировать процентный риск с помощью ПФИ в рамках комплексных предложений Сбербанка

Инструменты управления процентным риском помогли защитить корпоративных клиентов Сбербанка в условиях сильной волатильности на финансовых рынках в период резкого роста процентной ставки в феврале 2022 года. В 2021 году компании хеджировали процентный риск по кредитам в плавающей ставке с использованием производных финансовых инструментов (ПФИ) на 50% чаще, чем в 2020 году. Благодаря инструментам хеджирования по многим кредитам в плавающей ставке Сбербанк обеспечил корпоративным клиентам защиту от роста процентной ставки на первоначально согласованном уровне.

За 8 лет доля кредитов по плавающей ставке для юридических лиц в портфеле Сбербанка выросла с 1% до 43%. При этом с 2017 по 2021 год объем российского рынка процентных ПФИ вырос в 10 раз. Благодаря расширению продуктовой линейки Сбербанка количество сделок хеджирования процентных рисков среди клиентов Сбербанка за этот период увеличилось в десятки раз, причем основной рост обеспечили представители крупного и среднего бизнеса в регионах России.

Опыт 2014 года продемонстрировал, что кредитование по фиксированным ставкам в периоды турбулентности неоптимально. Клиентам оно не позволяет участвовать в снижении процентных ставок во время их нормализации к докризисным уровням, а банкам — эффективно управлять процентным риском в период кризисного повышения ставок. Более взвешенным решением стало финансирование под плавающие процентные ставки в связке с производными финансовыми инструментами (ПФИ).

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Сбербанк продолжает активно работать с реальным сектором экономики, предлагая кредитование под плавающую ставку с одновременным хеджированием процентного риска. Мы помогаем компаниям подобрать необходимые параметры ПФИ, исходя из потребностей и специфики их бизнеса. В настоящее время мы адаптируем наши сервисы и инструменты под новые условия, с тем чтобы и далее помогать нашим клиентам эффективно управлять финансовыми рисками».