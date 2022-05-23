Спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос в Иркутской области

На рынке труда в России с начала года наблюдается рост спроса на специалистов, владеющих китайским языком. Об этом свидетельствует исследование (есть у SIA.RU) рекрутинговой платформы hh.ru и мультисервисного оператора логистических услуг, компании ПЭК. Только за апрель 2022 г. число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Логистика вошла в топ отраслей, которые испытывают потребности в сотрудниках, владеющих китайским.

В целом по стране, число вакансий, в которых указано требование знания китайского языка, показало прирост в 58%, год к году. Показатель рос двузначными темпами каждый месяц, причем в апреле — наиболее динамично (в январе — на 42% год к году, в феврале — на 54%, в марте — на 54% и в апреле — на 80%). В Сибирском федеральном округе за аналогичный период число подобных вакансий выросло почти вполовину (+49%), по сравнению с прошлым годом, а наибольшее число предложений было размещено в Новосибирской области (39% от всего объема вакансий данной категории, открытых в Сибири, и 4% - по РФ). Иркутская область на втором месте в Сибири по спросу на специалистов со знанием китайского языка, и год к году потребность в них выросла в регионе на 130%.

Активнее других размещали запросы на поиск кандидатов компании энергетической отрасли (в январе апреле — +300% год к году), компании, занимающиеся управлением активами (+212%), СМИ, рекламные, маркетинговые и PR-агентства (+183%), государственные организации (+167%), предприятия из отрасли тяжелого машиностроения (+118%), производители продуктов питания (+112%), производители и продавцы бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники (+97%), сельскохозяйственные предприятия (+95%), производители промышленного оборудования, станков и комплектующих (+97%), образовательные учреждения (+67%), логистические компании (+56%) и автопредприятия (+54%).

Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка в январе-апреле предлагали логистические предприятия, розничные ритейлеры, IT-компании, производители и продавцы бытовой техники и электроники, производители и продавцы непродовольственных товаров народного потребления и поставщики услуг для бизнеса.

Самыми востребованными, по данным аналитиков hh.ru, остаются переводчики, менеджеры по продажам и работе с клиентами, менеджеры по закупкам и руководителя проектов.

В Иркутской области в этом году искали специалистов следующих квалификаций со знамением китайского языка: менеджер отдела снабжения, продакт-менеджер, координатор – аналитик в отдел продаж, менеджер отдела управления цепями поставок, менеджер по ВЭД, переводчик, инженер по автоматизации, менеджер по жедезнодорожным перевозкам и др.

Среди необычных вакансий для специалистов со знанием китайского, размещенных в Сибири, обращает на себя внимание предложение для аналитика по китайским акциям (размещена в Томске) и психолога-куратора для компании, которая готовит детей к поступлению в вузы за пределами страны (размещена в Новосибирске).

В Иркутске на наиболее высокую зарплату при условии знания китайского языка, в данный момент может рассчитывать специалист по поиску поставщиков (от 45 000 до 90 000 руб. на руки) и менеджер по ВЭД (от 50 000 до 100 000 руб. на руки).