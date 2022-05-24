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Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая

К Дню российского предпринимательства 27-28 мая в Иркутске организован специальный проект "Школа женского предпринимательства". Как научиться совмещать семью и бизнес? Выстроить систему управления временем и силами? Сбалансировать финансы, управлять репутацией и создавать положительный имидж? На эти и другие вопросы ответят эксперты спецпроекта.

– Новый формат. Насыщенная праздничная программа. Истории успеха, мастер-классы. Фотосессии и подарки. Спикерами программы выступят федеральные эксперты, успешные бизнес-вумен, которые научились эффективно совмещать работу, семью и оставаться при этом прекрасными женщинами, – подчеркивают организаторы.

Старт программы: 27–28 мая 2022 года.
Место: Иркутск, Арт-завод Доренберг.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация http://delai-delo.tilda.ws/businesswomen.

Программа на 27 и 28 мая:

Организатор – Центр "Мой бизнес" Иркутской области в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа реализуется при поддержке Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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