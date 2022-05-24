Россельхозбанк и Российский союз туриндустрии договорились о развитии внутреннего туризма

Стороны закрепили достигнутые договоренности подписанием соглашения о сотрудничестве, а также о реализации и развитии совместных проектов.

В рамках соглашения Россельхозбанк и РСТ направят совместные усилия на развитие сельского туризма, продвижение новых туристических направлений и объектов, а также развитие сети операторов в области сельского туризма за счет привлечения новых партнеров. Кроме того, реализация совместных проектов направлена на популяризацию среди россиян эко-, агро- и гастротуризма как альтернативу привычному курортному отдыху.

«Развитие сельского туризма – важное направление деятельности экосистемы Россельхозбанка. Внутренний сельский туризм имеет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления своей роли в развитии экономики страны. Ежегодно сельский туризм может приносить аграриям до 200 млрд рублей дополнительного к основной деятельности дохода. Соглашение с РСТ послужит драйвером развития новых направлений туризма на сельских территориях. Для этого мы совместно будем привлекать новых партнеров и расширять перечень экскурсий и туров», - прокомментировала директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу «Свое. За городом», цель которой – развитие фермерства в России за счет развития туристической деятельности. Сельский туризм дает возможность заявить о себе новым фермерским хозяйствам. Уже сейчас на платформе можно найти более 700 туров по всей России, а в преддверии отпускного сезона и майских праздников эксперты РСХБ наблюдают 4-кратный рост спроса на бронирование экскурсий и туров.

Партнерство с РСТ предоставит возможность коммуникации с организациями-членами Союза, которые насчитывают более 3000 предприятий туриндустрии в России, 29 странах ближнего и дальнего зарубежья, а также с 19 профильными ассоциациями.

Разместить свой агро- или гастротур на платформе «Свое. За городом» могут компании и индивидуальные предприниматели, оказывающие туристические услуги, соответствующие высокому уровню качества. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе «Свое. За городом», добавить всю необходимую информацию о компании (ферме или организации), объекте посещения, услугах и программе тура. Пользователям платформы «Свое. За городом» доступен широкий спектр туристических программ, включая экскурсии и познавательные виды досуга: мастер-классы, дегустации, лекции, в рамках которых можно расширить свой кругозор, пообщаться с фермерами, узнать про особенности работы фермерского хозяйства, производимую продукцию, историю создания компании и идеи бизнеса, и многое другое.

«Сельский туризм – одно из ключевых направлений диверсификации сельской экономики и устойчивого развития сельских территорий. С прошлого года РСТ оказывает поддержку платформе Россельхозбанка «Свое. За городом», на которой можно получить актуальную информацию об экскурсионных программах и объектах сельского туризма в разных регионах. Планируем в ближайшее время представить возможности платформы региональным представительствам РСТ и туркомпаниям, ориентированным на развитие сельских маршрутов. Мы видим большой спрос на это направление туризма в России», - сообщила руководитель комитета РСТ по сельскому туризму Елена Порман.