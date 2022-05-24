Средняя зарплата медсестры в Иркутской области – 35 тысяч рублей

Аналитики hh.ru выяснили (исследование есть у SIA.RU), насколько востребован в этом году младший медперсонал, и в частности, медсестры, и какие заработные платы им предлагают в целом по стране, в Сибирском ФО и в Иркутской области.

С начала года в целом по России было опубликовано более 24,3 тысяч вакансий для медицинских сестер. Лидерами по числу предложений стали, ожидаемо, Москва (19%) и Санкт-Петербург (9%). Среди регионов Сибири наибольшее число вакансий для медсестер было размещено в Новосибирской области (более 800 вакансий). Иркутская область в этом рейтинге на 20 месте среди 83 регионов страны, и здесь за период январь-апрель нынешнего года было открыто около 300 вакансий для данных специалистов.

Средняя предлагаемая по стране зарплата для медицинских сестер составила 35 тысяч рублей, в Иркутской области средние предложения чуть выше – 35,4 тысяч рублей. А на самые высокие зарплаты в Сибири медсестры могут рассчитывать в Красноярском крае – 37,7 тысяч рублей, в среднем.

Сегодня в числе актуальных вакансий для медсестер с наибольшими зарплатами в Иркутской области – предложение для медицинской сестры (65 000 руб. до вычета налогов), медицинской сестры в прививочный кабинет (40 140 руб. до вычета налогов), медицинской сестры диетической (от 45 000 до 55 000 руб. на руки).