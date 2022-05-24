68% россиян не поменяли планы на летний отпуск

Большинство россиян собираются в отпуск этим летом. 44% отпускников намерены провести его дома или на даче. Половина россиян готова потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса* (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

47% работающих россиян определенно собираются пойти в отпуск этим летом. В Москве и Московской области эта доля составляет 56%, на Дальнем Востоке - 34%. Более четверти россиян (27%) пока не определились с отпускными планами на лето. 26% уже точно не будут брать отпуск летом (больше всего в Сибири – 35%, меньше всего в Московском регионе – 16%).

Из тех, кто пойдет в летний отпуск, 27% намерены провести его на российских курортах, еще 18% в поездках по России, но не на курортах. За границей в доступных сейчас россиянам странах (Турция, Египет и ряд других) собираются провести летний отпуск 8%. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 20% - дома.

Военная спецоперация не повлияла на отпускные планы большинства россиян. 40% будут отдыхать летом там, где планировали до спецоперации. Еще 28% не собирались брать отпуск этим летом изначально. При этом 24% все-таки вынуждены были отказаться от запланированной поездки этим летом или изменить ее маршрут, а еще 8% вовсе отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Из тех, кто собирается отдыхать этим летом, 28% планируют потратить на отпуск не более 30 тысяч рублей. Ещё 23% надеются уложиться в 30-50 тысяч, столько же планируют отпускной бюджет в размере от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на летние каникулы 8% опрошенных, свыше 150 тысяч - 5%. Еще 14% заявили, что не намерены тратить на летний отпуск ни копейки.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 16-20 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.