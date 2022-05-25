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ВЭД в текущих условиях: как работать бизнесу в период санкций

Беспрецедентные экономические санкции, наложенные частью международного сообщества на российский бизнес, ограничили свободное движение товаров и средств  между отечественными  и иностранными предпринимателями. Они повлияли не только на торговые связи  России – вся мировая экономика испытала мощное негативное влияние. В подобных условиях  компании, чей бизнес связан с импортом и экспортом,  вынуждены на ходу  принимать новые правила международной игры. О том, как предприятиям, участвующим в экспортно-импортных и транзитных операциях, оптимизировать бизнес-процессы и избежать издержек в сегодняшних реалиях, рассказал SIA.RU управляющий директор операционного офиса 45 в Иркутске АО «Дальневосточный банк» Леонид Почунский.

Леонид Ильич, могут ли сейчас участники ВЭД каким-то образом   минимизировать свои риски и расходы?

– В первую очередь, рекомендуем  посмотреть в сторону смены региона ведения бизнеса и работы напрямую  в национальных валютах. Нарушение товарообмена с Западной Европой и США  привело  к  значительно  возросшему спросу на азиатское направление. Причем,  если для  Приморского  края – нашего домашнего региона – работа со странами  Восточной и Юго-Восточной Азии  всегда была востребованной, сейчас  мы отмечаем  переориентацию  международных потоков в этом направлении  по всем  территориям нашего  присутствия  – от Камчатки  до Красноярска. 

Например,  с января по апрель текущего года экспорт  только из Китая в Россию увеличился на 11,3%, а импорт российских товаров и услуг – на 37,8%. Уверен, и дальше эти цифры будут только расти. Мы обеспечиваем  экспортерам и импортерам  возможность расчета с азиатскими контрагентами  напрямую, в их национальных валютах – в  японских йенах, китайских юанях, южнокорейских вонах. При этом их затраты снижаются, так как отсутствуют расходы на конвертацию. Отмечу, что  расчеты в долларах США и евро мы  также осуществляем  в стандартном режиме, а длительные и прочные партнерские отношения  с банками-корреспондентами в КНР, Республике Корея, Японии и США обеспечивают  нашим клиентам надежные и эффективные каналы для  расчетов с контрагентами  из  разных стран. Кроме того, наши специалисты эффективно маршрутизируют международные платежи  в индивидуальном порядке, обеспечивая  их оперативное прохождение.  

– То есть,  международные расчеты можно проводить, несмотря на санкции?

– Блокирующие санкции США и ЕС коснулись только некоторых российских банков.  В этом случае компании могут перевести часть  средств в другой банк – для  взаиморасчетов с иностранными контрагентами.

Дальневосточный банк по сопровождению внешнеэкономической деятельности работает в прежнем режиме: в интересах клиентов мы  обеспечиваем бесперебойные платежи, открытие и ведение счетов в иностранных валютах, осуществляем валютный контроль, конвертацию  валюты и  реализуем другие услуги  для ведения работы с иностранными партнерами. Отмечу, что  в своей деятельности мы активно опираемся  на индивидуальное решение задач клиента. Так, помимо рыночных котировок  курса валют, мы готовы идти навстречу клиентам и устанавливать индивидуальный курс для проведения международных расчетов по отдельным операциям.

А если российские банки отключат от SWIFT?

– Система SWIFT позволяет банкам разных государств безопасно обмениваться информацией о финансовых операциях. Она отвечает только за передачу данных, т.е. сама не хранит и не переводит денежные средства.

Отключение России от SWIFT не заблокирует клиентам возможность пользоваться банковскими услугами, просто переводы за рубеж могут занимать в таком случае больше времени, станут сложнее и дороже для самих банков. Напомню также, что  Дальневосточный банк включен Банком России в список финансовых институтов, работающих по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).  СПФС создана Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и, по сути, является российским аналогом SWIFT. На сегодняшний день к системе СПФС присоединились около 400 банков, из них 19 -  иностранных. Вероятно, в скором времени к ней подключится еще больше пользователей.

– В связи с санкциями Правительство РФ принимает ряд экономических мер, в том числе касающихся и валютного контроля. Как избежать нарушений валютного законодательства в текущих условиях?

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– Сопровождение валютного контроля в новых реалиях лучше доверить надежному партнеру. В условиях введенных ограничений значительно возросла вероятность невыполнения или нарушения участником ВЭД условий контракта, что может привести  к штрафам и убыткам,  а это, в свою очередь, влечет за собой риски, связанные с неисполнением требований валютного законодательства России.

Дальневосточный банк  имеет огромный опыт в этой сфере. Наши валютные контролеры работают по офисам  региональной сети банка и оказывают бесплатные очные консультации участникам ВЭД. Банк занимается экспертизой внешнеторговых контрактов, профилактикой нарушений валютного законодательства, предупреждая клиентов о рисках их возникновения, оказывает помощь  в решении  форс-мажорных ситуаций в режиме онлайн.

Более подробная информация – здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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