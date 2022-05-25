ВЭД в текущих условиях: как работать бизнесу в период санкций

Беспрецедентные экономические санкции, наложенные частью международного сообщества на российский бизнес, ограничили свободное движение товаров и средств между отечественными и иностранными предпринимателями. Они повлияли не только на торговые связи России – вся мировая экономика испытала мощное негативное влияние. В подобных условиях компании, чей бизнес связан с импортом и экспортом, вынуждены на ходу принимать новые правила международной игры. О том, как предприятиям, участвующим в экспортно-импортных и транзитных операциях, оптимизировать бизнес-процессы и избежать издержек в сегодняшних реалиях, рассказал SIA.RU управляющий директор операционного офиса 45 в Иркутске АО «Дальневосточный банк» Леонид Почунский.

– Леонид Ильич, могут ли сейчас участники ВЭД каким-то образом минимизировать свои риски и расходы?

– В первую очередь, рекомендуем посмотреть в сторону смены региона ведения бизнеса и работы напрямую в национальных валютах. Нарушение товарообмена с Западной Европой и США привело к значительно возросшему спросу на азиатское направление. Причем, если для Приморского края – нашего домашнего региона – работа со странами Восточной и Юго-Восточной Азии всегда была востребованной, сейчас мы отмечаем переориентацию международных потоков в этом направлении по всем территориям нашего присутствия – от Камчатки до Красноярска.

Например, с января по апрель текущего года экспорт только из Китая в Россию увеличился на 11,3%, а импорт российских товаров и услуг – на 37,8%. Уверен, и дальше эти цифры будут только расти. Мы обеспечиваем экспортерам и импортерам возможность расчета с азиатскими контрагентами напрямую, в их национальных валютах – в японских йенах, китайских юанях, южнокорейских вонах. При этом их затраты снижаются, так как отсутствуют расходы на конвертацию. Отмечу, что расчеты в долларах США и евро мы также осуществляем в стандартном режиме, а длительные и прочные партнерские отношения с банками-корреспондентами в КНР, Республике Корея, Японии и США обеспечивают нашим клиентам надежные и эффективные каналы для расчетов с контрагентами из разных стран. Кроме того, наши специалисты эффективно маршрутизируют международные платежи в индивидуальном порядке, обеспечивая их оперативное прохождение.

– То есть, международные расчеты можно проводить, несмотря на санкции?

– Блокирующие санкции США и ЕС коснулись только некоторых российских банков. В этом случае компании могут перевести часть средств в другой банк – для взаиморасчетов с иностранными контрагентами.

Дальневосточный банк по сопровождению внешнеэкономической деятельности работает в прежнем режиме: в интересах клиентов мы обеспечиваем бесперебойные платежи, открытие и ведение счетов в иностранных валютах, осуществляем валютный контроль, конвертацию валюты и реализуем другие услуги для ведения работы с иностранными партнерами. Отмечу, что в своей деятельности мы активно опираемся на индивидуальное решение задач клиента. Так, помимо рыночных котировок курса валют, мы готовы идти навстречу клиентам и устанавливать индивидуальный курс для проведения международных расчетов по отдельным операциям.

– А если российские банки отключат от SWIFT?

– Система SWIFT позволяет банкам разных государств безопасно обмениваться информацией о финансовых операциях. Она отвечает только за передачу данных, т.е. сама не хранит и не переводит денежные средства.

Отключение России от SWIFT не заблокирует клиентам возможность пользоваться банковскими услугами, просто переводы за рубеж могут занимать в таком случае больше времени, станут сложнее и дороже для самих банков. Напомню также, что Дальневосточный банк включен Банком России в список финансовых институтов, работающих по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). СПФС создана Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и, по сути, является российским аналогом SWIFT. На сегодняшний день к системе СПФС присоединились около 400 банков, из них 19 - иностранных. Вероятно, в скором времени к ней подключится еще больше пользователей.

– В связи с санкциями Правительство РФ принимает ряд экономических мер, в том числе касающихся и валютного контроля. Как избежать нарушений валютного законодательства в текущих условиях?

– Сопровождение валютного контроля в новых реалиях лучше доверить надежному партнеру. В условиях введенных ограничений значительно возросла вероятность невыполнения или нарушения участником ВЭД условий контракта, что может привести к штрафам и убыткам, а это, в свою очередь, влечет за собой риски, связанные с неисполнением требований валютного законодательства России.

Дальневосточный банк имеет огромный опыт в этой сфере. Наши валютные контролеры работают по офисам региональной сети банка и оказывают бесплатные очные консультации участникам ВЭД. Банк занимается экспертизой внешнеторговых контрактов, профилактикой нарушений валютного законодательства, предупреждая клиентов о рисках их возникновения, оказывает помощь в решении форс-мажорных ситуаций в режиме онлайн.