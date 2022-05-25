«Строительство – один из ключевых драйверов для развития экономики региона» – Игорь Кобзев

В Иркутской области в 2021 году профинансировано 178 мероприятий по проектированию, приобретению, строительству, реконструкции и капремонту объектов социально-культурного назначения. На эти цели направлено 13,2 млрд рублей. Такие данные озвучил в своем Отчете на сессии Законодательного Собрания губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в среду, 25 мая.

Фото пресс-службы правительства региона

– В 2021 году завершены 66 объектов социального и культурного назначения. Преимущественно, это школы и детские сады, в 2021 году выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, капремонту и приобретению 30 объектов образования, 18 объектов – спортивной сферы, – рассказал Игорь Кобзев.

Отчитываясь о проделанной в 2021 году работе, Игорь Кобзев подчеркнул: строительство, без преувеличения, считается одним из ключевых направлений развития экономики, поскольку эта сфера минимально зависит от импортных материалов и технологий.

По итогам 2021-го Иркутская область лидирует по основным показателям. В частности, выросли объемы строительства жилья – в 2021 году введено в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья, что на 9 % превышает показатели 2020 года. При этом 296 тысяч квадратных метров – многоквартирные дома, 908 тысяч квадратных метров – это индивидуальное жилищное строительство, что в полной мере соответствует общероссийской тенденции роста доли ИЖС, которая уже приближается к двум третям от общего объема вводимого в России жилья. За первый квартал 2022 года в Иркутской области уже введено в эксплуатацию 380 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, большая работа проделана по расселению аварийного жилья: в 2021-м в регионе расселено 59,8 тыс. квадратных метров аварийного фонда, из аварийных домов переехали 3,4 тысячи человек, что на 33 % превышает показатели 2020 года. Всего до 2025 года включительно федеральными и региональными программами предусмотрено расселение 397 тысяч квадратных метров аварийного жилья: условия жизни улучшат почти 23 тысячи человек.