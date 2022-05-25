Мэрию Иркутска заподозрили в отказе платить подрядчику более 28 млн рублей

Следственное управление СКР по Приангарью возбудило уголовное дело в отношении мэрии Иркутска – администрация подозревается в отказе платить подрядчику 28,1 млн рублей по муниципальным контрактам.

По версии следствия, в 2021 году власти Иркутска заключили с подрядной организацией муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных домов. ​ Фактически все работы были выполнены, однако заказчик в полном объеме за них не заплатил, что привело к причинению подрядчику крупного ущерба.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», санкции которых предусматривают до 3 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Расследование продолжается.