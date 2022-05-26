Примсоцбанк принимает заявки на кредиты для реализации госконтрактов

Примсоцбанк возобновил кредитование клиентов, выполняющих государственные заказы. Получить средства на пополнение оборотных средств для исполнения контракта в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ можно по ставке от 17%.



Как отмечают специалисты банка, такие кредиты – отличная поддержка для малого и среднего бизнеса. Этот продукт позволяет привлечь оборотные средства в размере до 70% от суммы контракта. График гашения при этом будет построен исходя из графика оплаты, предусмотренного государственным контрактом.



Отметим, кредит «Бизнес-Госзаказ» выдаётся на сумму от 300 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 12-ти до 24-х месяцев. Процентная ставка при этом составляет от 17% до 19% годовых. Ключевой момент: на сумму до 10 миллионов кредит выдаётся без имущественного залога.

если схема оплаты со стороны заказчика по финансируемому контракту предусматривает оплату одним платежом в конце срока контракта после его исполнения, то основной долг гасится одним платежом в день окончания срока кредитования;

если схема оплаты предусматривает определенные даты оплаты, то график гашения основного долга формируется в соответствии с датами оплаты по контракту, увеличенными на 1 месяц.

При поступлении выручки по финансируемому контракту производится частичное досрочное гашение в сумме, соответствующей доле финансирования по контракту.



Узнать подробные условия кредитования вы можете на официальном сайте банка или по телефону 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.